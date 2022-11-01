У Днепрі на Тополі до співробітників АТБ в гості прилетів орел (ВІДЕО)

Така дивина сьогодні прилетіла на базу АТБ.

Звідки прилетів птах – невідомо, але своєю присутністю одних людей розвеселив, а інших налякав.

У нашій місцевості не так часто можна зустріти цих птахів.

Проте поява орла у Дніпрі є своєрідним символом, адже цих птахів відрізняють особливий темперамент і незламна воля. Орел — птах, який у багатьох культурах стала символом відваги, гордості, мужності та інших позитивних якостей.

У природі орли є одними з найбільш грізних представників пернатих, і єдина істота, що представляє для них реальну загрозу — це людина.

Розмах орлиних крил досягає 2,4 метра при довжині тіла до 88 сантиметрів.

Висота польоту орлів становить до 7-9 кілометрів.

У багатьох країнах орел символізує абсолютну владу.

Гнізда орлів — найбільші з тих, що будують птиці.

Орли мають фантастичний зір, він в шість разів краще, ніж людини.

Орли дуже вірні птахи, пару вони створюють на все життя. Одні орнітологи виявили пару орлів, які прожили разом більше тридцяти п’яти років.

В основному орли полюють на дрібну дичину, але вони здатні підняти в повітря невеликого оленя.

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