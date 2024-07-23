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У “Дії” можна буде дізнатися причини відмови у перереєстрації авто

Сьогодні 12:43
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Відтепер "Дія" показуватиме причини відмови у перереєстрації транспорту.

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Міністр цифрової інформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив про те, що вже більше 140 тисяч водіїв переєстрували своє авто через “Дію”, а також додав, що команда мобільного застосунку постійно доопрацьовує водійські послуги спільно з МВС та сервісними центрами. 

Відтепер у Дії можливо дізнатися причину відмови у переєстрації авто – відповідне оновлення вже доступне для користувачів. 

Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів, – йдеться у публікації Федорова.

В Головному сервісному центрі МВС розповіли про основні причини відмови переєестрації транспортного засобу, які відтепер є у Дії:

  • транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;
  • транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;
  • одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;
  • у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;
  • наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції  щодо заборони на відчуження;
  • транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

У разі, якщо причина відмови буде усунена, транспортний засіб можна буде переєструвати знову онлайн або в МВС. 

Послуга з перереєстрації транспортного засобу у застосунку Дія доступна тільки для фізичних осіб 1 раз на рік. Купити чи продати онлайн можна легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди, – нагадали в публікації сервісного центру.

Детальніше про підстави для відмови у наданні дозволу на перереєстрацію авто можна дізнатися на офіційному порталі застосунку, натиснувши на пункт “Куди звернутися, якщо відмовлено у надані послуги?”. 

Зверніть увагу! Під час дії воєнного стану дозволена спрощена процедура перереєстрації транспорту. 

Транспортні засоби, які були примусово відчужені або вилучені, а також ті, які придбані на території України або ввезені на територію України на законних підставах у період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, підлягають обов’язковому тимчасовому державному обліку за заявою власника шляхом внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру транспортних засобів та відповідного журналу, – йдеться на порталі “Дія”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що про штраф від ТЦК можна буде дізнатися в «Дії»: як будуть штрафувати.

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