У деяких районах Дніпра зникло світло: що відомо

У Дніпропетровській області незаплановано вимкнули світло. Подекуди немає електроенергії і в самому Дніпрі.
Як повідомили в Центральній енергетичній компанії, в області відбуваються екстрені відключення електроенергії.
Напруга на наші мережі поки що не подається, – зазначають в телеграм-каналі ЦЕК.
Про аварійні відключення повідомляють також в Києві, Харкові, Полтаві, Вінниці та в багатьох інших українських містах. Одеський ДТЕК теж сповістив своїх користувачів про аварію на лінії електропередач. У компанії зазначають, що мають усунути поломку найближчим часом.
Раніше в Міненерго повідомляли, що на Дніпропетровщині 31 населений пункт тимчасово без світла через складні погодні умови.
Інтернет-провайдер Фрегат повідомляє, що зараз у містах Дніпро, Кам’янське, Павлоград, Запоріжжя, Кременчук спостерігаються проблеми з доступом в інтернет через масові відключення електроенергії.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі продають ресторан відомої мережі «Мафія». Знаходиться він неподалік…
Незважаючи на війну та складну економічну ситуацію, міська рада Кам'янського…
У Дніпрі є кілька парків, які були облаштовані на колишніх…
Це один із найбільших розаріїв в місті.