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У деяких районах Дніпра зникло світло: що відомо

Сьогодні 14:14
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У Дніпрі та області частково зникло світло.

Новости Днепра про У деяких районах Дніпра зникло світло: що відомо

У Дніпропетровській області незаплановано вимкнули світло. Подекуди немає електроенергії і в самому Дніпрі. 

Як повідомили в Центральній енергетичній компанії, в області відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Напруга на наші мережі поки що не подається, – зазначають в телеграм-каналі ЦЕК.

Проблеми не тільки в абонентів ЦЕК

Про аварійні відключення повідомляють також в Києві, Харкові, Полтаві, Вінниці та в багатьох інших українських містах. Одеський ДТЕК теж сповістив своїх користувачів про аварію на лінії електропередач. У компанії зазначають, що мають усунути поломку найближчим часом. 

Раніше в Міненерго повідомляли, що на Дніпропетровщині 31 населений пункт тимчасово без світла через складні погодні умови. 

Інтернет-провайдер Фрегат повідомляє, що зараз у містах Дніпро, Кам’янське, Павлоград, Запоріжжя, Кременчук спостерігаються проблеми з доступом в інтернет через масові відключення електроенергії. 

Що кажуть в ДТЕК

У компанії повідомили, що грози зі шквальним вітром призвели до знеструмлення понад 70 трансформаторних підстанцій та часткових відключень у Дніпрі, Павлограді та інших населених пунктах. Ліквідацією поломок займаються аварійні бригади. Частині споживачів світло вже повернули, але за словами ДТЕК, негода на Дніпропетровщині триває. Наразі знеструмлено ще близько 600 осель. 
 
upd: Як уточнили в ДТЕК, 30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України. Чому так сталося з’ясовують фахівці «Укренерго». Станом на 14:32 в країні потроху повертають електропостачання. 
 

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Новости Днепра про У деяких районах Дніпра зникло світло: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У деяких районах Дніпра зникло світло: що відомоРусский

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