У деяких маршрутках у Дніпрі зникли вечірні рейси: у чому річ

Деякі автобуси та маршрутки почали раніше закінчувати роботу.

Дніпряни почали помічати, що деякі маршрутки та автобуси почали закінчувати роботу раніше, через що важко доїхати додому після 21:00.

До прикладу, раніше останній рейс їхав о 23:00, то тепер він курсує о 21 чи 22 годині. Як пояснили у міськраді, це пов’язано з кадровим голодом. Через нестачу водіїв доводиться прибирати вечірні рейси або змінювати графік руху.

Іноді графік руху змінюється через технічні неполадки. Наприклад, через технічне обслуговування автобусів Volvo і відсутністю необхідних запчастин на складах. У цей час автобуси не виходять на лінію, поки не знайдуться необхідні запчастини.

Тобто менше автобусів – менше рейсів.

Як зауважили у міськраді, за день у Дніпрі перевозять понад 300 тис. пасажирів, із них у середньому 60 тис. пільговиків.

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