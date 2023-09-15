Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У деяких маршрутках у Дніпрі зникли вечірні рейси: у чому річ

Сьогодні 10:29
просмотров

Деякі автобуси та маршрутки почали раніше закінчувати роботу.

Новости Днепра про У деяких маршрутках у Дніпрі зникли вечірні рейси: у чому річ

Дніпряни почали помічати, що деякі маршрутки та автобуси почали закінчувати роботу раніше, через що важко доїхати додому після 21:00. 

До прикладу, раніше останній рейс їхав о 23:00, то тепер він курсує о 21 чи 22 годині. Як пояснили у міськраді, це пов’язано з кадровим голодом. Через нестачу водіїв доводиться прибирати вечірні рейси або змінювати графік руху. 

Іноді графік руху змінюється через технічні неполадки. Наприклад, через технічне обслуговування автобусів Volvo і відсутністю необхідних запчастин на складах. У цей час автобуси не виходять на лінію, поки не знайдуться необхідні запчастини. 

Тобто менше автобусів – менше рейсів.

Як зауважили у міськраді, за день у Дніпрі перевозять понад 300 тис. пасажирів, із них у середньому 60 тис. пільговиків.

Читайте також:

Новости Днепра про У деяких маршрутках у Дніпрі зникли вечірні рейси: у чому річУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Після повернення податків на АЗС побільшало неякісного пального: де мешканцям Дніпра краще не заправляти авто
Новини Дніпра
Сьогодні 10:59
Після повернення податків на АЗС побільшало неякісного пального: де мешканцям Дніпра краще не заправляти авто

В Україні з 1 липня податки на пальне повернулися на…

У Дніпрі майже на тиждень планують перекрити вулицю в АНД районі: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
У Дніпрі майже на тиждень планують перекрити вулицю в АНД районі: подробиці

Важлива інформація!

Сезон водограїв – усьо: коли відключать фонтани у Дніпрі
Новини Дніпра
Вчора 22:02
Сезон водограїв – усьо: коли відключать фонтани у Дніпрі

Останній шанс зробити літні фото.

Як у Дніпрі та області відслідковувати якість повітря у режимі реального часу
Новини Дніпра
Вчора 21:20
Як у Дніпрі та області відслідковувати якість повітря у режимі реального часу

У Дніпрі та області можна відслідковувати якість повітря

Наверх