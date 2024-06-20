У Держенергонагляді розповіли, коли покращиться ситуація з відключеннями світла

Ситуація з енергопостачанням споживачів в Україні покращиться аж у серпні.

Світла стане більше у серпні, коли завершать ремонтні роботи на низці енергоблоків АЕС.

Про це повідомили в Державній інспекції енергетичного нагляду України.

Голова Держенергонагляду зазначив, що атомна генерація є базисом, що покриває більш ніж 50% потреб споживачів навіть після окупації російськими загарбниками Запорізької АЕС.

“Полегшення очікуємо в серпні з огляду на завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках і зменшення кількості об’єктів із гарантованим електропостачанням”, – сказав Руслан Слободян.

Він також додав, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше виконати роботи. Однак у найближчі півтора місяці ситуація з відключеннями світла буде складною.

Нагадаємо, що через нічну атаку, сьогодні світло будуть відключати на довший час, ніж планувалося вчора. Деталі щодо графіків погодинних відключень можна отримати на офіційних сайтах ДТЕК та ЦЕК.

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