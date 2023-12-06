У День ЗСУ Дніпро доправив військовим чергову партію дронів і техніки на ще майже 12 млн грн

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Дніпро залишається лідером з допомоги Силам оборони і продовжує системно доправляти військовим потрібну техніку. Місто завжди купує все за заявками самих бійців. Нинішня партія — це ще 40 дронів з тепловізорами та кілька десятків комплектів рацій. «Особливість цих конкретних дронів — те, що вони літають і вночі. Тобто можна робити розвідку і корегування і у такий час. Тож дякуємо дніпровській громаді за стабільну підтримку», — зауважив військовослужбовець Олександр.

Зі свого боку, мер Дніпра Борис Філатов наголосив: місто і далі продовжить забезпечувати оборонців необхідним. «Продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати. І щотижня звітуватимемо перед територіальною громадою, скільки ми витратили коштів платників податків на наші Збройні сили», — сказав Філатов.

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