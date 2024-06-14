У Чехії затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки з Дніпропетровщини

Поліція затримала ймовірного вбивцю 9-річної Валерії з Дніпропетровщини, яку знайшли мертвою в Німеччині.

Поліцейські Чехії уранці 14 червня заарештували 36-річного громадянина Молдови. Правоохоронці вважають, що чоловік вбив 9-річну дівчинку з України Валерію.

Про це написала поліція Саксонії. “Громадянина Молдови серйозно підозрюють у насильницькій смерті дев’ятирічної дівчинки з Дебельна, пошуки якої велися з вечора 3 червня 2024 року”, — написали правоохоронці. Як додає Bild, підозру підтвердив і старший прокурор федеральної німецької землі Саксонія Інгрід Бургхарт. Чоловіка шукали в Чехії. Він нібито був за кермом сріблястого Peugeot 206 CC і проминав чеське місто Млада-Болеслава. Його заарештували близько 10:15 в ресторані Праги. “Ми можемо підтвердити, що з нами зв’язалися наші німецькі колеги, і ми інтенсивно працюємо над цією справою”, – сказала Ірена Піларжова, речник Головного управління чеської поліції. Як було відомо напередодні, у справі про вбивство дівчинки шукали й 55-річного Геннадія, біженця з України. Але підозри з нього вже зняті. На момент скоєння злочину чоловік перебував у Туреччині й там лікував зуби. Він повернувся в Німеччину цього тижня та допоміг поліції своїми свідченнями. Українець сказав BILD: “Звістка про смерть дівчинки також стала для мене важким ударом, я дуже сподіваюся, що вбивцю швидко знайдуть”.

Що передувало?

Нагадаємо, про зникнення 9-річної Валерії стало відомо 3 червня. Дитина мала піти до школи, що за два кілометри від дому, але того дня на заняттях вона не з’явилася.

11 червня, стало відомо, що під час масштабних пошуків девʼятирічної українки Валерії, яка 3 червня зникла безвісти дорогою в школу, знайшли тіло у лісі біля міста Дебельн (Саксонія).

Тіло знайшли близько 14:30 у лісі за 3 км від будинку батьків Валерії. Зазначається, що це місце ще не перевіряли, але після появи нових свідчень свідків, які чули крики про допомогу в лісі, в цьому районі провели масштабну пошукову операцію. Поліція тоді не змогла підтвердити, чи знайдене тіло належить зниклій українській дівчинці.

Але 12 червня правоохоронці офіційно заявили, що Валерію знайшли мертвою.

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