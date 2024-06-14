У Чехії затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки з Дніпропетровщини

Про це написала поліція Саксонії.
“Громадянина Молдови серйозно підозрюють у насильницькій смерті дев’ятирічної дівчинки з Дебельна, пошуки якої велися з вечора 3 червня 2024 року”, — написали правоохоронці.
Як додає Bild, підозру підтвердив і старший прокурор федеральної німецької землі Саксонія Інгрід Бургхарт.
Чоловіка шукали в Чехії. Він нібито був за кермом сріблястого Peugeot 206 CC і проминав чеське місто Млада-Болеслава. Його заарештували близько 10:15 в ресторані Праги.
“Ми можемо підтвердити, що з нами зв’язалися наші німецькі колеги, і ми інтенсивно працюємо над цією справою”, – сказала Ірена Піларжова, речник Головного управління чеської поліції.
Як було відомо напередодні, у справі про вбивство дівчинки шукали й 55-річного Геннадія, біженця з України. Але підозри з нього вже зняті. На момент скоєння злочину чоловік перебував у Туреччині й там лікував зуби. Він повернувся в Німеччину цього тижня та допоміг поліції своїми свідченнями.
Українець сказав BILD: “Звістка про смерть дівчинки також стала для мене важким ударом, я дуже сподіваюся, що вбивцю швидко знайдуть”.