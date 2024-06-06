У Чехії пасажирський поїзд, що прямував в Україну, зіткнувся з вантажним: що відомо

У Чехії, місті Пардубіце, в середу пізно ввечері зіткнулися пасажирський потяг RegioJet та вантажний поїзд.

Про це пишуть у СТ24.

За попередньою інформацією, подія сталася близько опівночі сьогодні, 6 червня.

Повідомлення про інцидент надійшло за п’ять хвилин до 23 години. До опівночі на місце події прибули 36 підрозділів професійних та добровільних пожежників, включаючи поліцію та екстрені служби, – сказала речниця пожежної служби Пардубицького краю Вендула Горакова.

Згідно даних, зазначених у публікації, у пасажирському потязі знаходилось близько трьох сотень людей, у вантажному поїзді перші два вагони були пустими.

На місце аварії прибули міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан та міністр транспорту Мартін Купка. Останній повідомив, що причину зіткнення поїздів досі не встановили, залізнична інспекція займається розслідуванням.

Жертви цієї трагічної аварії – четверо загиблих і понад 20 поранених. На місці ще триває огляд потягів. Детективи розслідуватимуть причини та обставини ДТП, а державний прокурор, який здійснює нагляд, залишає за собою право надавати інформацію, – пишуть на сторінці поліції Чехії.

Ввідомо, що внаслідок зіткнення 20 пасажирів потягу отримали легкі поранення, троє – середньої тяжкості. Серед них є діти.

Всіх інших пасажирів, які не постраждали, врятували близько другої ночі, про наявність зниклих не повідомляється.

На місці аварії працюють медики.

Згідно з опублікованими фотографіями та відеозаписами, перший вагон позаду локомотива експреса перевізника Regiojet зійшов з рейок та частково перекинувся, перший вагон вантажного поїзда пошкодив його локомотив, – відмітили у публікації СТ24.

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