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У частині Дніпра впровадять новий графік відключень світла

Сьогодні 15:17
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Для частини дніпрян змінили графік вимкнень світла.

Новости Днепра про У частині Дніпра впровадять новий графік відключень світла

Як повідомили в Центральній енергетичній компанії, з 12 лютого буде діяти оновлений графік відключень світла. Заради більш рівномірного розподілу балансу потужностей, три черги споживачів розділили на під черги. У ЦЕК уточнили, що час та тривалість вимкнень не змінюються. 

Максимальний час відключення електроенергії складає близько 4-х годин.

Крім цього, у ЦЕК уточнили, що вказані терміни включень/відключень можуть коливатися в межах 30-40 хвилин. 

Знайти свою адресу в новому графіку можна ТУТ. Зауважимо, що для абонентів ДТЕК змін немає. Нагадаємо, раніше ДТЕК зробив важливу заяву щодо відключень світла, а в Укренерго назвали дату, коли в Дніпра та області цілий день не будуть діяти графіки погодинного відключення. 

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Новости Днепра про У частині Дніпра впровадять новий графік відключень світлаУкраїнська

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