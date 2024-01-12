У частині Дніпра третій день поспіль вимикають воду: у чому річ

У Самарському районі Дніпра, а саме на ж/м Ігрень третій день поспіль перебої з водою.
У п’ятницю, 12 січня Лівобережна адміністрація попередила про чергове відключення води у цьому районі. Зазначається, що згідно з інформацією ТОВ “ВЕЛЕС-БУД” у зв’язку з виконанням термінових аварійних робіт з 14-00 години тимчасово буде відсутнє водопостачання абонентам і споживачам ж/м Верхня Ігрень.
Відновлення водопостачання анонсували після закінчення робіт.
Як зазначають місцеві, проблеми спостерігаються вже третій день поспіль. Воду спочатку вимикають, а потім попереджують про її відсутність. Зранку і майже до вечора люди живуть без водопостачання. Наступного дня ситуація повторюється.
На Facebook-сторінці Лівобережної адміністрації є кілька оголошень про припинення водопостачання саме для мешканців ж/м Ігрень.
Нагадаємо, води також немає у інших районах Дніпра. Адреси ТУТ.
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