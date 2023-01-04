У частині Дніпра сьогодні не вимикатимуть світло

Хороша новина!

Сьогодні, 4 січня, в деяких мешканців Дніпра не будуть вимикати світло згідно з графіками стабілізаційних відключень – це стосується споживачів, яких обслуговує Центральна енергетична компанія.

Зазначається, що світло не будуть вимикати до розпорядження диспетчера НЕК “Укренерго”. Усе залежить від лімітів споживання та їхнього перевищення.

Тому, будь ласка, не забувайте економити електроенергію!

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