У частині Дніпра сьогодні не будуть вимикати світло: подробиці

Сьогодні до кінця доби в деяких мешканців Дніпра не будуть вимикати світло згідно з графіками стабілізаційних відключень – це стосується споживачів, яких обслуговує Центральна енергетична компанія. Наприклад, частина проспекту Богдана Хмельницького, вулиця Титова, вулиця Янгеля, вулиця Робоча тощо. Кого ще це стосується – дивіться за посиланням!
Але, будь ласка, поставтеся до цього із відповідальністю та економте електроенергію, аби така динаміка зберігалася і надалі.
Споживачі, яких обслуговує ДТЕК, можуть перевірити графік відключень у своїх будинках тут.
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