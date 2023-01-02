У частині Дніпра сьогодні не будуть вимикати світло: подробиці

Важливо!

Сьогодні до кінця доби в деяких мешканців Дніпра не будуть вимикати світло згідно з графіками стабілізаційних відключень – це стосується споживачів, яких обслуговує Центральна енергетична компанія. Наприклад, частина проспекту Богдана Хмельницького, вулиця Титова, вулиця Янгеля, вулиця Робоча тощо. Кого ще це стосується – дивіться за посиланням!

Але, будь ласка, поставтеся до цього із відповідальністю та економте електроенергію, аби така динаміка зберігалася і надалі.

Споживачі, яких обслуговує ДТЕК, можуть перевірити графік відключень у своїх будинках тут.

Читайте також:

Українська

Автор: