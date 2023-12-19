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  • “У Буковелі можна врятуватися від мобілізації за гроші”: у мережі поширюють черговий фейк

“У Буковелі можна врятуватися від мобілізації за гроші”: у мережі поширюють черговий фейк

Сьогодні 10:38
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Новости Днепра про

Нещодавно у мережі почали поширювати інформацію про те, що у Буковелі нібито можна врятуватися від мобілізації за гроші.

Російські ЗМІ пишуть, що власники готелів у Буковелі нібито платять співробітникам військкоматів, аби ті не заважали VIP-гостям. Проте це – неправда.

Фейк розвінчували спеціалісти Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що представники ТЦК мають повний доступ на територію Буковеля, про це, зокрема, повідомили у пресслужбі курорту.

Буковель є вагомим платником податків до державного та місцевого бюджетів, який продовжує підтримувати економіку держави під час війни. На території курорту проходять реабілітацію після фронту тисячі українських військових. Тисячі робочих місць, створені курортом та суміжними галузями, дають можливість людям з усієї України утримувати свої родини, – додали представники курорту.

Новости Днепра про

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканцям Дніпра, які не покидали територію України з 24 лютого 2022 року, нададуть допомогу в 16 тис. грн: чи правда це. 

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