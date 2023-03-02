У Брянську область рф проникли “українські диверсанти”: коментар ГУР

Сьогодні з самого ранку пропагандисти поширюють інформацію про те, що нібито група українських диверсантів проникла до Брянської області, влаштувала стрілянину, а також взяла у заручники людей.

При цьому рашаЗМІ суперечать самі собі у своїх свідченнях і публікують неузгоджену інформацію.

Так, за даними російського порталу Readovka, сьогодні вранці до Брянської області зайшли «дві українські ДРГ загальною чисельністю до 40 осіб, які взяли в заручники місцевих жителів». Російські РІА Новини з посиланням на губернатора Брянської області Олександра Богомаза повідомили про те, що в селі Сушани «диверсанти обстріляли автомобіль, загинула одна людина, поранена дитина». Також, за їхніми заявами, «село атакував ворожий безпілотник, після чого спалахнув будинок». Крім того, «диверсанти» нібито також обстріляли село Ломаківка у Брянській області з мінометів.

Пізніше у російських Тelegram-каналах почала з’являтися інформація, що «кілька людей взято у заручники у магазині в селі Любечани у Брянській області».

Також з’явилася офіційна заява ФСБ рф щодо «проникнення українських диверсантів до Брянської області».

У прикордонному Климівському районі Брянської області ФСБ рф та наданими силами Міністерства оборони російської федерації проводяться заходи щодо знищення озброєних українських націоналістів, які перетнули державний кордон, — опублікували коментар російської спецслужби РІА Новини.

За деякий час ситуацію прокоментували в ГУР та Офісі президента України.

Так, радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що це свідома провокація кремля.

Історія про українські ДРГ в росії – це класична провокація. Цілком свідома. Росія хоче злякати своїх, щоб за рік війни хоч якось виправдати напад на іншу країну і бідність. Тим часом партизанський рух у росії стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів, – написав він.

Свою позицію про те, що відбулося, озвучив представник ГУР України Андрій Юсов. На його думку, це може бути «продовженням трансформації росії та її очищенням від диктатури путіна».

рф сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів. Сьогодні є публічна заява РДК. Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму путіна і тих, хто його підтримує… Можливо, росіяни починають прокидатись, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні заходи, – сказав Юсов.

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