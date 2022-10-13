У бою за Україну загинув 44-річний Захисник з Дніпропетровської області

Про це повідомляє канал “Нікополь. Оперативна інформація”.
Євгеній був родом з Нікопольського району. Прощання з Захисником відбудеться у четвер, 13 жовтня у селищі міського типу Червоногригорівці.
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