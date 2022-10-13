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У бою за Україну загинув 44-річний Захисник з Дніпропетровської області

Сьогодні 10:00
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У неділю, 9 жовтня, загинув Захисник з Дніпропетровської області Семенов Євгеній Анатолійович. Він був солдатом 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Чоловіку було 44 роки.

Новости Днепра про У бою за Україну загинув 44-річний Захисник з Дніпропетровської області

Про це повідомляє канал “Нікополь. Оперативна інформація”

Євгеній був родом з Нікопольського району. Прощання з Захисником відбудеться у четвер, 13 жовтня у селищі міського типу Червоногригорівці. 

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Новости Днепра про У бою за Україну загинув 44-річний Захисник з Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про У бою за Україну загинув 44-річний Захисник з Дніпропетровської областіРусский

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