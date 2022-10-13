У бою за Україну загинув 44-річний Захисник з Дніпропетровської області

У неділю, 9 жовтня, загинув Захисник з Дніпропетровської області Семенов Євгеній Анатолійович. Він був солдатом 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Чоловіку було 44 роки.

Про це повідомляє канал “Нікополь. Оперативна інформація”.

Євгеній був родом з Нікопольського району. Прощання з Захисником відбудеться у четвер, 13 жовтня у селищі міського типу Червоногригорівці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: