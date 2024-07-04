Поблизу Торецька загинув випускник юридичного факультету ДНУ.

29 червня 2024 року у бою за Україну загинув Олександр Андрійович Козлов. Сумну звістку повідомили в Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара, випускником юридичного факультету якого був Олександр.

Капрал поліції Олександр Козлов (14.12.2000) – поліцейський взводу №1 роти №1 штурмового батальйону №1 «Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова» полку управління поліції особливого призначення №3 Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» поліг виявивши особисту стійкість та мужність, – йдеться у повідомленні.

Загинув поблизу Торецька Донецької області.

Низько схиляємо голови перед памʼяттю Героя! ДНУ висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам Олександра! – повідомила адміністрація унівеситету.

Читайте також:

Українська

Автор: