У бою за Україну загинув 21-річний дзюдоїст з Дніпра

У суботу, 12 листопада, стало відомо, що, Захищаючи Україну, загинув Владислав Шеїн. Він був вихованцем дніпровської школи дзюдо. Хлопцеві був 21 рік.

Про це повідомляє Федерація дзюдо в Дніпропетровській області.

Займатися спортом Влад почав в 6 років. Неодноразово виборював нагороди чемпіонатів Дніпропетровської області, всеукраїнських турнірів. Далі хлопець переїхав до Харкова, де навчався в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

З перших днів війни пішов добровольцем на фронт, де й героїчно віддав життя за незалежність та свободу України.

“Федерація дзюдо Дніпропетровської області та Дніпра сумує та висловлює щире співчуття батькам, рідним та близьким воїна. Герої не вмирають. Вічна пам’ять тобі, Владе”, – написали у пості.

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