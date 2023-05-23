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У бою з ворогом загинув сержант Нацгвардії із Дніпропетровської області

Сьогодні 19:45
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19 травня обірвалось життя сержанта Нацгвардії із Дніпропетровської області Станіслава Голов’янко.

Новости Днепра про У бою з ворогом загинув сержант Нацгвардії із Дніпропетровської області

Трагедія сталася у бою з армією рф поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Чоловіку було 33 роки.

У воїна залишилася дружина.

Про це пише Кам’янська районна державна адміністрація

У 2022 році Станіслав приєднався до лав Національної гвардії України по мобілізації. Проходив службу на посаді заступника командира бойової машини – навідника-оператора. 

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Новости Днепра про У бою з ворогом загинув сержант Нацгвардії із Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про У бою з ворогом загинув сержант Нацгвардії із Дніпропетровської областіРусский

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