У бою на Херсонщині загинув воїн із Дніпропетровщини

У бою за визволення Херсонщини від російських окупантів загинув мешканець селища Меліоративне Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Новомосковська РВА.

Війна забрала життя відважного захисника із селища Меліоративне Новомосковського району Дніпропетровщини Вадима Голубничого.

Героя поховали у його рідному селищі.

Вічна пам’ять та слава Герою!

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