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У бою на Херсонщині загинув воїн із Дніпропетровщини

Сьогодні 06:45
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У бою за визволення Херсонщини від російських окупантів загинув мешканець селища Меліоративне Дніпропетровської області.

Новости Днепра про У бою на Херсонщині загинув воїн із Дніпропетровщини

Про це повідомляє Новомосковська РВА.

Війна забрала життя відважного захисника із селища Меліоративне Новомосковського району Дніпропетровщини Вадима Голубничого.

Героя поховали у його рідному селищі.

Вічна пам’ять та слава Герою!

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