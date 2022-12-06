У бою на Херсонщині загинув воїн із Дніпропетровщини

Про це повідомляє Новомосковська РВА.
Війна забрала життя відважного захисника із селища Меліоративне Новомосковського району Дніпропетровщини Вадима Голубничого.
Героя поховали у його рідному селищі.
Вічна пам’ять та слава Герою!
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