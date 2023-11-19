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У боях за Україну загинув воїн з Дніпропетровщини Олександр Лозовий

Сьогодні 15:22
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На Донецькому напрямку загинув воїн з Дніпропетровщини Олександр Лозовий.

Новости Днепра про У боях за Україну загинув воїн з Дніпропетровщини Олександр Лозовий

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої” Кривий Ріг.

До війни чоловік працював на Північному ГЗК. До лав ЗСУ він вступив у жовтні 2022 року.

Герой загинув під час артобстрілу біля Курдюмівки. Йому назавжди залишиться 35 років. 

Знайомі та колеги характеризували Олександра як добру та щиру людину, справжнього сім’янина.

У Героя залишилися дружина та син.

Редакція висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам воїна.

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