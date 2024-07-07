У боях за Україну загинув Герой з Дніпропетровської області Максим Анкалюк

Про це повідомив мер міста Кам’янське Андрій Білоусов.
1 липня 2024 року поблизу н. п. Часів Яр Бахмутського району Донецької області мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув старший лейтенант Анкалюк Максим Олександрович. Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, — йдеться у дописі міського голови.
Чоловік народився 20 жовтня 1981 року у м. Дніпродзержинськ.
До повномасштабної війни Захисник тривалий працював у ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”.
Прощання з полеглим Героєм відбудеться у Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул.С.Слісаренка, 34).
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