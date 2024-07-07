У боях за Україну загинув Герой з Дніпропетровської області Максим Анкалюк

У боях за Часів Яр загинув старший лейтенант з Дніпропетровщини Максима Анкалюк.

Про це повідомив мер міста Кам’янське Андрій Білоусов.

1 липня 2024 року поблизу н. п. Часів Яр Бахмутського району Донецької області мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув старший лейтенант Анкалюк Максим Олександрович. Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, — йдеться у дописі міського голови.