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  • У боях за Україну біля Роботиного загинув Віталій Басакін з Дніпропетровщини

У боях за Україну біля Роботиного загинув Віталій Басакін з Дніпропетровщини

Сьогодні 08:39
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На війні загинув Герой з Кривого Рогу Віталій Басакін.

Новости Днепра про У боях за Україну біля Роботиного загинув Віталій Басакін з Дніпропетровщини

Про це повідомляє пресслужба підприємства “АрселорМіттал”.

Чоловік працював обрубником у фасонно-чавуноливарному цеху Ливарно-механічного заводу.

Він приєднався до лав ЗСУ у травні, служив солдатом, кулеметником Нацгвардії України.

Віталій був одним із найкращих під час навчань у Великобританії.

Це була добра людина, яка турбувалася про інших, намагалася зробити життя кращим, більш яскравим та цікавим. Віталій самотужки доглядав за батьком, завжди допомагав усім, хто потребував допомоги та підтримки. Загибель Віталія Басакіна – непоправна втрата для усього цеху. Цей біль назавжди залишиться з нами, – говорить Ігор Коломоєць, майстер ФЧЛЦ ЛМЗ.

Редакція висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя України.

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Новости Днепра про У боях за Україну біля Роботиного загинув Віталій Басакін з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про У боях за Україну біля Роботиного загинув Віталій Басакін з ДніпропетровщиниРусский

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