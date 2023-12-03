У боях за Україну біля Роботиного загинув Віталій Басакін з Дніпропетровщини

На війні загинув Герой з Кривого Рогу Віталій Басакін.

Про це повідомляє пресслужба підприємства “АрселорМіттал”.

Чоловік працював обрубником у фасонно-чавуноливарному цеху Ливарно-механічного заводу.

Він приєднався до лав ЗСУ у травні, служив солдатом, кулеметником Нацгвардії України.

Віталій був одним із найкращих під час навчань у Великобританії.

Це була добра людина, яка турбувалася про інших, намагалася зробити життя кращим, більш яскравим та цікавим. Віталій самотужки доглядав за батьком, завжди допомагав усім, хто потребував допомоги та підтримки. Загибель Віталія Басакіна – непоправна втрата для усього цеху. Цей біль назавжди залишиться з нами, – говорить Ігор Коломоєць, майстер ФЧЛЦ ЛМЗ.