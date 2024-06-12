У Ботсаду Дніпра на вихідних пройде сімейний квест-фестиваль: як потрапити

На відвідувачів чекають командні завдання, веселощі, ігрові зони для дітей та дорослих. Також – експозиційна оранжерея з екзотичними рослинами.
Про це повідомили на сторінці організаторів заходу “vidomi.dp” у Instagram.
Сімейний квест розпочнеться о 10:00 і триватиме до 15:00. Вартість квитка з одного члена родини – 300 грн. Якщо прийти з друзями від 3 сімей, то можна розраховувати на знижки.
“Проведіть день, наповнений сміхом, радістю та пригодами, в обіймах природи Це буде ідеальна можливість зміцнити сімейні звʼязки та створити незабутні спогади”, – зазначають організатори.
За детальною інформацією та придбанням квитків звертатися до організаторів свята (vidomi.dp) за посиланням або за тел. 097-438-56-07.
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