У Ботсаду Дніпра на вихідних пройде сімейний квест-фестиваль: як потрапити

У Дніпрі на території Ботанічного саду ДНУ в суботу, 15 червня, відбудеться сімейний квест-фестиваль.

На відвідувачів чекають командні завдання, веселощі, ігрові зони для дітей та дорослих. Також – експозиційна оранжерея з екзотичними рослинами.

Про це повідомили на сторінці організаторів заходу “vidomi.dp” у Instagram.

Сімейний квест розпочнеться о 10:00 і триватиме до 15:00. Вартість квитка з одного члена родини – 300 грн. Якщо прийти з друзями від 3 сімей, то можна розраховувати на знижки.

“Проведіть день, наповнений сміхом, радістю та пригодами, в обіймах природи Це буде ідеальна можливість зміцнити сімейні звʼязки та створити незабутні спогади”, – зазначають організатори.

За детальною інформацією та придбанням квитків звертатися до організаторів свята (vidomi.dp) за посиланням або за тел. 097-438-56-07.

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