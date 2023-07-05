У ботанічному саду Дніпра розквітли каштанові кущі (ФОТО)
У ботанічному саду Дніпра розквітли каштанові кущі (ФОТО)
Вчора 16:23
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У Дніпрі квітнуть каштанові кущі.
Світлинами поділився директор ботсаду ДНУ Анатолій Кабар на своїй Facebook-сторінці.
3.07.2023 р. Ботанічний сад ДНУ. Квітує гіркокаштан дрібноквітковий, – написав Анатолій Кабар.
За його словами, це саме кущ дрібноквіткового каштана. Його суцвіття дуже схожі на квітки звичайного кінського каштана, який цвіте щовесни. Попри візуальну подібність – рослини належать до різних біологічних порядків.
На відміну від свого родича, кущі гіркокаштана квітнуть не навесні, а посеред літа.
Гіркокаштан потрапив до нас з Греції. В Україні досить маловідомий. Його кущі зазвичай вирощують як декоративну рослину в приватних садах.
Через наявність в тканинах цієї рослини, глікозиду есцину, амінокислот, складних ефірів та оцтової кислоти, ці кущі вважаються отруйними. Вживши плоди каштана в їжу, людина може відчути себе зле, в неї почнеться нудота та діарея.
Тому краще просто милуватися ніжними суцвіттями. Як зазначив Анатолій Кабар, насіння цієї рослини можна придбати в ботсаду восени.
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