Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У ботанічному саду Дніпра розквітли каштанові кущі (ФОТО)

Вчора 16:23
просмотров

У Дніпрі квітнуть каштанові кущі.

Новости Днепра про У ботанічному саду Дніпра розквітли каштанові кущі (ФОТО)

Світлинами поділився директор ботсаду ДНУ Анатолій Кабар на своїй Facebook-сторінці. 

3.07.2023 р. Ботанічний сад ДНУ. Квітує гіркокаштан дрібноквітковий, – написав Анатолій Кабар.
За його словами, це саме кущ дрібноквіткового каштана. Його суцвіття дуже схожі на квітки звичайного кінського каштана, який цвіте щовесни. Попри візуальну подібність – рослини належать до різних біологічних порядків.
 
На відміну від свого родича, кущі гіркокаштана квітнуть не навесні, а посеред літа. 
 
Гіркокаштан потрапив до нас з Греції. В Україні досить маловідомий. Його кущі зазвичай вирощують як декоративну рослину в приватних садах. 
 
Через наявність в тканинах цієї рослини, глікозиду есцину, амінокислот, складних ефірів та оцтової кислоти, ці кущі вважаються отруйними. Вживши плоди каштана в їжу, людина може відчути себе зле, в неї почнеться нудота та діарея. 
 
Тому краще просто милуватися ніжними суцвіттями. Як зазначив Анатолій Кабар, насіння цієї рослини можна придбати в ботсаду восени. 
 

Новости Днепра про У ботанічному саду Дніпра розквітли каштанові кущі (ФОТО)

Новости Днепра про У ботанічному саду Дніпра розквітли каштанові кущі (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про У ботанічному саду Дніпра розквітли каштанові кущі (ФОТО)Українська Новости Днепра про У ботанічному саду Дніпра розквітли каштанові кущі (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі резервів води залишилося на кілька тижнів
Новини Дніпра
Сьогодні 16:26
У Кривому Розі резервів води залишилося на кілька тижнів

У Кривому Розі скоро закінчиться вода.

У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 16:03
У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо

"Мінери" не сплять.

Мешканка Дніпра майже рік отримувала пенсію замість свого померлого тата
Новини Дніпра
Сьогодні 15:50
Мешканка Дніпра майже рік отримувала пенсію замість свого померлого тата

Донька майже рік отримувала пенсію свого тата, який помер.

День Івана Купала та його традиції: навіщо треба стрибати через багаття та плести вінки
Новини Дніпра
Сьогодні 15:20
День Івана Купала та його традиції: навіщо треба стрибати через багаття та плести вінки

Свято Івана Купала відзначають у ніч із 6 на 7…

Наверх