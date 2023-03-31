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У Борисполі мешканець Дніпропетровщини пограбував неповнолітню

Сьогодні 15:19
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У Борисполі на одній із вулиць 32-річний уродженець Дніпропетровщини підбіг до 16-річної дівчини та вирвав із її рук мобільний телефон, після чого втік.

Новости Днепра про У Борисполі мешканець Дніпропетровщини пограбував неповнолітню

Неповнолітня звернулася у поліцію.

Правоохоронці оперативно обстежили територію, встановили та затримали грабіжника.

Про це повідомляє ГУ НП у Київській області.

Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Викрадений телефон вилучили, згодом його повернуть власниці.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за грабіж, скоєний в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ).

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля одного із кафе влаштували стрілянину: що кажуть у поліції. 

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Новости Днепра про У Борисполі мешканець Дніпропетровщини пограбував неповнолітнюУкраїнська

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