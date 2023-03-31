У Борисполі мешканець Дніпропетровщини пограбував неповнолітню

Неповнолітня звернулася у поліцію.
Правоохоронці оперативно обстежили територію, встановили та затримали грабіжника.
Про це повідомляє ГУ НП у Київській області.
Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Викрадений телефон вилучили, згодом його повернуть власниці.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за грабіж, скоєний в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ).
Триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля одного із кафе влаштували стрілянину: що кажуть у поліції.
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