У бойових діях загинув 45-річний Герой з Дніпропетровської області

Чоловіку назавжди 45-років.
Про це пише Кам’янська міська рада.
Віталій народився у місті Дніпродзержинськ. Приєднався до лав ЗСУ у березні 2022 року по мобілізації.
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