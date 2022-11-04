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У бойових діях загинув 45-річний Герой з Дніпропетровської області

Сьогодні 22:00
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Захищаючи незалежність України, загинув військовий із Дніпропетровської області Віталій Головко. Він отримав поранення під час участі у бойових діях у Донецькій області. У воїна залишилися дві доньки, мати та сестра.

Новости Днепра про У бойових діях загинув 45-річний Герой з Дніпропетровської області

Чоловіку назавжди 45-років. 

Про це пише Кам’янська міська рада. 

Віталій народився у місті Дніпродзержинськ. Приєднався до лав ЗСУ у березні 2022 року по мобілізації. 

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Новости Днепра про У бойових діях загинув 45-річний Герой з Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про У бойових діях загинув 45-річний Герой з Дніпропетровської областіРусский

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