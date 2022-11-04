У бойових діях загинув 45-річний Герой з Дніпропетровської області

Захищаючи незалежність України, загинув військовий із Дніпропетровської області Віталій Головко. Він отримав поранення під час участі у бойових діях у Донецькій області. У воїна залишилися дві доньки, мати та сестра.

Чоловіку назавжди 45-років.

Про це пише Кам’янська міська рада.

Віталій народився у місті Дніпродзержинськ. Приєднався до лав ЗСУ у березні 2022 року по мобілізації.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: