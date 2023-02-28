У березні 4 магнітні бурі накриють Землю: які дні найнебезпечніші для дніпрян

Перший місяць весни 2023 року відзначиться кількома магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на самопочуття.

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, які виникають через спалахи на Сонці. Ці коливання негативно впливають на роботу систем зв’язку та здоров’я людини й інших живих організмів. Навіть незначне підвищення активності може позначитися на здоров’ї. Найбільше відчути вплив магнітних бур можуть метеозалежні люди.

Тож треба підготуватися до цих явищ заздалегідь, щоб не страждати від поганого самопочуття.

Календар магнітних бур у березні

4 березня — перший сонячний спалах середньої інтенсивності;

— перший сонячний спалах середньої інтенсивності; 12 березня – очікується слабка хвиля магнітних бур — можна спостерігати погіршення апетиту та головні болі;

– очікується слабка хвиля магнітних бур — можна спостерігати погіршення апетиту та головні болі; 19 березня — магнітна буря середньої потужності;

— магнітна буря середньої потужності; 31 березня — очікується ще одна буря середньої потужності, треба слідкувати за самопочуттям.

Як зменшити негативний вплив на самопочуття

Полегшити самопочуття під час магнітних бур можна, якщо дотримуватися кількох простих правил:

проводити більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

мати спокійний та стабільний сон;

приймати контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пити більше води.

Бережіть себе!

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