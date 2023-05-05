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  • У Бахмуті загинув військовий з Дніпропетровської області Ярослав Горобець

У Бахмуті загинув військовий з Дніпропетровської області Ярослав Горобець

Сьогодні 06:45
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1 травня обірвалося життя Захисника із Дніпропетровської області Горобця Ярослава Юрійовича. Трагедія сталася у Бахмуті Донецької області. У бійця залишились дружина, однорічна донечка та мати.

Новости Днепра про У Бахмуті загинув військовий з Дніпропетровської області Ярослав Горобець

Тепер воїну назавжди 28 років. Про це повідомляє Синельниківська міська рада

До повномасштабного вторгнення рф в Україну Ярослав перебував у Польщі. Дізнавшись про події в рідній країні, не роздумуючи, повернувся додому. Ярослав поповнив лави захисників України у березні 2022. Служив чесно і віддано на посаді головного сержанта-командира у відділенні зенітно-ракетного взводу механізованого  батальйону ЗСУ. 

Прощання з загиблим Воїном Горобцем Ярославом Юрійовичем відбудеться 5 травня о 10:30 на кладовищі у східній частині міста. 

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Новости Днепра про У Бахмуті загинув військовий з Дніпропетровської області Ярослав ГоробецьУкраїнська Новости Днепра про У Бахмуті загинув військовий з Дніпропетровської області Ярослав ГоробецьРусский

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