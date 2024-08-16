У 50 разів отруйніший за тарантула: на Дніпропетровщині помітили небезпечного павука (ФОТО)

У Дніпропетровській області знову помітили отруйного павука.

У Нікополі на Дніпропетровщині містянин помітив маленького чорного павучка, який насолоджувався “трапезою”. А коли наблизився, помітив, що павук незвичайний – він відноситься до роду “чорних вдів”.

Фотографіями містянин поділився у Facebook-спільноті “Павуки України” та написав:

Каракурт разом зі своїми жертвами. Серпень 2024 року, м.Нікополь.

У коментарях українці намагалися прийти до висновку, чи дійсно на фотографіях каракурт, чи схожа на нього стеатода, яка не є небезпечною для людини взагалі.

Фото:

Журналістам Dnepr.Info вдалося дізнатися детальніше, як відрізнити каракурта від стеатоди, та кого таки сфотографував житель Нікополя.

Стеатоду іноді називають “хибний каракурт”, бо вона досить на нього схожа за зовнішніми ознаками, однак взагалі ніяк не може вплинути на здоров’я людини. Отрута цього виду пауків не настільки небезпечна, як отрута каракурта.

Важливими відмінними рисами дорослого каракурта є його розмір: зазвичай самка не більше за 2 сантиметри, а самець може бути завдовжки 4-7 міліметрів (враховується розмір тулуба). На відміну від свого “хибного” родича, каракурт має матове чорне забарвлення, а ось у стеатоди черевце “поблискує” під сонцем. На його лапках немає товстих шипів, однак якщо придивитися можна помітити численні щетинки.

Отже на фото – доросла особина каракурта.

Його укус є небезпечним для людини. Зокрема про це розповіли в Національному природному парку “Тузлівські лімани”. Він викликає отруєння всього організму та може призвести до смерті. Відомо, що його укус у 50 разів отруйніший за укус тарантула. Після того, як людину вкусив каракурт, у неї може спостерігатися “психічна неврівноваженість”, а також пекучий біль, який протягом 15-30 хвилин буде відчуватися в усьому тілі. Часто виникає біль в області живота, слино- і потовиділення, порушення роботи серця, ускладнене дихання.

Однак важливо зазначити, що за оцінкою спеціалістів, павуки ніколи не нападають першими й без причини.

Якщо вас раптом вкусив павук та якщо у вас з’являються перші симптоми отруєння, рекомендується одразу звернутися до лікаря. Також пам’ятайте, що іноді укус можна не відчути, тому після зустрічі з цими членистоногими важливо перевірити частини свого тіла на наявність червоних крапок.

Нагадаємо, у Кривому Розі знову помітили отруйного павука: чи небезпечний він.

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