ДБР не виключає, що Тищенко може отримати додаткові підозри та можуть бути відкриті нові кримінальні провадження.

Обшуки також проводилися у його помічниці, яка брала участь в конфлікті. Правоохоронці збираються провести експертизу розбитого телефону Тищенка, щоб отримати інформацію, яка може бути корисною для слідства.

Охорона Тищенка побила українського ветерана – що відомо?

Нагадаємо, 20 червня Микола Тищенко вдруге за місяць приїхав у Дніпро з “облавою” на ботоферми. Того ж дня у мережі поширили відео, як його охоронці побили та затримали чоловіка. Згодом з’ясувалося, що напали на ексвійськового Дмитра “Син” Павлова, який проходив службу у спецпідрозділі “KRAKEN”. На момент конфлікту у його руках знаходилася маленька дитина.

Пізніше за даним фактом поліція Дніпра відкрила два кримінальні провадження. Після чого на скандал відреагував Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та зазначив, що “така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата”.