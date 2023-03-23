Тиша та іржаві прилавки: як сьогодні виглядає покинутий речовий ринок у Дніпрі (ФОТО)

Речові ринки Дніпра поступово занепадають. Продавців стає дедалі менше, бажаючих купувати там одяг теж. Від деяких залишається тільки назва та спогади, а також купа металу, яка колись служила прилавками.

Жилмасив Тополя – один із найбільших спальних районів Дніпра. Тут мешкає кілька тисяч містян. Для зручності людей тут раніше була своя міні-Озерка, де можна було купити все: від солодких напоїв до побутової хімії та шкарпеток із парфумерією. Журналісти dnepr.info подивилися, як зараз виглядає колись великий ринок.

Спочатку продавці розкладали свій товар на газетках і ящиках, але вже у середині 1990-х років торгівлю тут структурували: рядами поставили металеві прилавки з навісами та пофарбували їх в різний колір. Продавали переважно одяг, який привозили з Туреччини та Польщі. Покупці міряли взуття не заходячи за прилавок «на газетці», а одяг – за ширмою в «павільйоні».

Ринок був трохи нижче того місця, де зараз знаходиться величезний будівельний гіпермаркет. Продавців було дуже багато – у рядах прилавків не було вільного місця, покупців – ще більше. Останні придивлялись речі, торгувалися та міряли одяг. На вході та виході з ринку можна було купити солодкий напій, каву, а також обов’язкові атрибути базару – пиріжки та біляші.

На початку 2000-х продавців на речовому ринку поменшало, а ось ціни – зросли. І з того часу ринок почав занепадати. У Дніпрі тоді якраз відкрилися магазини одягу та секонд-хенди, де можна було купити якісніші речі, ніж на ринку та коштували вони в рази дешевше.

Але кілька років тому на речовому ринку на Тополі стабільно продавали фірмове українське взуття та халати. Серед покинутих та іржавих залізних прилавків можна було побачити двох-трьох продавців одягу.

Але з початком повномасштабного вторгнення зникли з ринку вони. Тепер на території колись великого речового ринку стоять лише занедбані прилавки, частина їх кудись зникла.

А колись рівні доріжки між рядами покрилися ямами і поросли травою.

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