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Тягав за волосся власну матір: вирок суду дивує

Сьогодні 22:00
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У Кривому Розі чоловік сварився та тягав за волосся власну матір.

Новости Днепра про Тягав за волосся власну матір: вирок суду дивує

Тернівський районний суд розглянув справу стосовно жителя Кривого Рогу, який вчинив домашнє насильство відносно матері. Матеріали були опубліковані на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Чоловік штовхав, нецензурно висловлювався в її бік і тягав за волосся. У результаті своїх дій він завдав жінці морального та фізичного насильства.  До суду фігурант не прийшов.

Суд зобов’язав правопорушника сплатити штраф у розмірі 170 гривень за ст. 173-2 КУпАП «Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі».

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Новости Днепра про Тягав за волосся власну матір: вирок суду дивуєУкраїнська Новости Днепра про Тягав за волосся власну матір: вирок суду дивуєРусский

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