“Ти 12 днів, весь в опіках, боровся за життя”: на війні загинув відомий громадський діяч із Дніпра

На війні загинув відомий громадський діяч з Дніпра Денис Капітуров.
Сумну звістку повідомив його друг Андрій Денисенко на своїй Facebook-сторінці.
Ти 12 днів, весь в опіках, боровся за життя, а все життя боровся за Україну. На Майдані, на мітингах проти капітуляції та на захист патріотів, в судах за справедливість. Щирий, усміхнений, креативний, відкритий до всього світу, сміливий і заповзятий. З почуттям смаку і легкої самоіронії. Денисе, ти знімав круті ролики, робив гарні патріотичні фести й чудову рекламу!, – написав Андрій Денисенко.
Андрій поділився своїми спогадами про Дениса.
І ти перевершив багатьох досвідченіших, молодших, здоровіших і спортивніших. Ти став справжнім сильним і безстрашним Воїном. Ти боровся, воював і загинув як герой. Нехай твої засвіти будуть такими же легкими, добрими і світлими, як ти сам, – додав Андрій.
Про час та місце прощання повідомлять додатково.
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