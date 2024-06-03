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  • “Ти 12 днів, весь в опіках, боровся за життя”: на війні загинув відомий громадський діяч із Дніпра

“Ти 12 днів, весь в опіках, боровся за життя”: на війні загинув відомий громадський діяч із Дніпра

Сьогодні 13:06
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Після важкого поранення помер відомий громадський діяч з Дніпра.

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На війні загинув відомий громадський діяч з Дніпра Денис Капітуров. 

Сумну звістку повідомив його друг Андрій Денисенко на своїй Facebook-сторінці. 

Ти 12 днів, весь в опіках, боровся за життя, а все життя боровся за Україну. На Майдані, на мітингах проти капітуляції та на захист патріотів, в судах за справедливість. Щирий, усміхнений, креативний, відкритий до всього світу, сміливий і заповзятий. З почуттям смаку і легкої самоіронії. Денисе, ти знімав круті ролики, робив гарні патріотичні фести й чудову рекламу!, – написав Андрій Денисенко.

Андрій поділився своїми спогадами про Дениса.

І ти перевершив багатьох досвідченіших, молодших, здоровіших і спортивніших. Ти став справжнім сильним і безстрашним Воїном. Ти боровся, воював і загинув як герой. Нехай твої засвіти будуть такими же легкими, добрими і світлими, як ти сам,  – додав Андрій. 

Про час та місце прощання повідомлять додатково. 

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