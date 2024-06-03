“Ти 12 днів, весь в опіках, боровся за життя”: на війні загинув відомий громадський діяч із Дніпра

Після важкого поранення помер відомий громадський діяч з Дніпра.

На війні загинув відомий громадський діяч з Дніпра Денис Капітуров.

Сумну звістку повідомив його друг Андрій Денисенко на своїй Facebook-сторінці.

Ти 12 днів, весь в опіках, боровся за життя, а все життя боровся за Україну. На Майдані, на мітингах проти капітуляції та на захист патріотів, в судах за справедливість. Щирий, усміхнений, креативний, відкритий до всього світу, сміливий і заповзятий. З почуттям смаку і легкої самоіронії. Денисе, ти знімав круті ролики, робив гарні патріотичні фести й чудову рекламу!, – написав Андрій Денисенко.