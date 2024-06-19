Тут зупинився час: як виглядав Будинок побуту у Дніпрі раніше і зараз

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію цієї будівлі і як вона раніше виглядала.
До сьогоднішнього дня Будинок побуту вважається одним із найбільших у Дніпрі. На момент створення це була величезна 9-поверхова функціональна будівля з безліччю кабінетів, де розмістилися десятки майстерень: від швейних до годинникових і граверних.
Були тут перукарні, пральні, надавали послуги шевці, ювеліри, ремонтники техніки. Також тут було кілька банкетних залів, де можна було відзначити якусь урочисту подію.
Здається, що з часу свого будівництва Будинку побуту ремонту не знав. Тут досі на підлозі можна побачити традиційну на той час плитку різних кольорів (її ще стелили в під’їздах багатоквартирних будинків, зведених у середині 1970-х років).
Стіни оформлені мармуром, на підлозі на сходах – гранітна крихта та величезні дерев’яні перила характерні для всіх будівель того часу.
Усередині будівлі повністю збереглася атмосфера 1970-х.
У Будинку побуту як і раніше працюють банкетні зали, але тепер вони належать різним ресторанам, а ще тут можна відремонтувати все що завгодно: від чайника до парасольки, від взуття і до сережок, зробити фото, полагодити телефони, зробити манікюр, пофарбувати волосся і ще багато чого.
До Другої світової війни на місці Будинку побуту знаходився глиняний будинок. Після звільнення Дніпра у ньому відкрилося ательє з пошиття одягу. У 1960-х – на місці будівлі працював овочевий ринок.
фото: Л. Соколова, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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