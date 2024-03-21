«Тут тренажери світового рівня і дуже професійні фізіотерапевти», — військовий про лікування в реабілітаційному центрі Дніпра

У Дніпрі працює надсучасний реабілітаційний центр.

Андрію 43 роки. Коли почалось повномасштабне вторгнення рф, він добровільно пішов захищати Україну. Майже одразу став командиром роти. За більш ніж два роки великої війни дістав три поранення. Перше — легке, від уламку БМП-3. Тоді швидко одужав та повернувся в стрій. Друге — від розриву гранати під час штурму ворожого окопу. Третє поранення дістав 15 грудня минулого року – з ворожого дрона було скинуто снаряд. Як наслідок — зламана щелепа, перелам стегнової кістки зі зміщенням. Велика площа ушкодження м’яких тканин. Переніс 4 операції. Нині проходить лікування в реабілітаційному центрі Дніпра.

«Я не думав, що реабілітація буде на настільки високому рівні. Я народився у 80-х, в моєму уявленні були якісь радянські методи і таке інше. А тут тренажери світового рівня. Реабілітологи дуже професійні. Вони дають, як мені здається, максимально дозволене для мене навантаження. Це дає гарні результати. За 2 тижні тут я можу зігнути коліно на 110 градусів. Коли сюди потрапив, міг лише на 70», — поділився Андрій.

Основне завдання при реабілітації Андрія — відновлення м’язової сили та збільшення амплітуди руху, розповів фізичний терапевт Михайло. За 2 тижні роботи вже є позитивна динаміка.

«До того, як потрапити до нашого закладу, в Андрія вже була реабілітація. Втім залишався обмежений рух колінного суглобу та зменшення сили м’язів нижніх кінцівок. Тож ми працювали над цим. Вже бачимо позитивні зміни, збільшилась рухливість суглобу. Силові показники теж покращуються. Наприклад, зараз ми використовуємо більше навантаження, ніж на перших тренуваннях. Усе це покращує якість ходи Андрія та його витривалість», — розповів фізичний терапевт Михайло.

У Дніпрі в реабілітаційному центрі з кожним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда. Вона складається з лікарів фізичної реабілітації, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, логопедів та психологів. Для кожного хворого розробляють індивідуальну програму лікування з урахуванням особливостей пацієнта.

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