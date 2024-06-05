Тут проходив шлях чумаків за сіллю і жили козаки: історія житлового масиву Кам’янський у Дніпрі

Деякі райони нинішнього Дніпра були заселені людьми ще до заснування Катеринослава, а коли місто було збудовано – стали його частиною. Так, у місті є місця, де проходив шлях чумаків до Криму за сіллю, а перші поселенці збудували тут свої хати ще наприкінці 1590-х років.

Журналісти dnepr.info дізналися історію житлового масиву Кам’янської у Дніпрі.

Колишньому житловому масиву Фрунзенський у 2015 році повернули практично його історичну назву «Кам’янській». Територія, де він розташований за часів Катеринослава, називалася слободою Кам’янкою. Жили тут козаки-лоцмани. Згадка про жителів слободи, які вправно маневрували через річку, зустрічається в різних історичних документах і спогадах наприкінці 1590-х років.

Шлях чумаків у Крим за сіллю через лівий берег проходив біля Кам’янки, через правий – біля фортеці Новий Кайдак. У 1700-х роках біля Кам’янки стали селитися відставні козаки з сім’ями. До 1750 тут вже було встановлено дерев’яна Спасо-Преображенська церква. Згідно з легендою, свою назву територія отримала на честь одного з козаків на прізвисько «Кам’янка».

На початку ХХ століття слобода Кам’янка увійшла до Єлизавето-Каменського району з безпосереднім центром у самій слободі. До 1920-х років у слободі мешкало майже 5 тис осіб і налічувалося понад 850 дворів. Населення працювало на олійницях, у кузні, тут були дві школи, хата-читальня, амбулаторія, регулярно збиралися ярмарки.

На початку 1980-х років територію колишньої слободи помітно розширили шляхом намивання берега. Тут планували створити мережу штучних каналів, які перетворили б район на місцеву «Венецію», але плани реалізувати не вдалося, хоча й був створений один невеликий канал. Забудовувався новий житловий масив переважно 9, 12 і 16 поверховими будинками.

фото: блог А. Костюка, група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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