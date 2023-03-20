Тут колись жив Глоба та був густий ліс: 10 маловідомих фактів про вулицю Бандери у Дніпрі

Торік у вересні вулиця Шмідта була перейменована на вулицю Бандери. Перша її назва – Гімнастична. Вона з'явилася на карті міста у 1870-х роках та вважалася межею Катеринослава. Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 цікавих та маловідомих фактів про вулицю, де понад 150 років тому були зарості очеретів, густий ліс та болота, а тепер це одна з найжвавіших ділянок міста.

Першим мешканцем на цій території був козак Лазар Глоба. Він переїхав сюди приблизно наприкінці 1780-х років. Вулиця була західною межею його маєтку. Після його смерті місцевість передали казенній суконній фабриці.

Перша будівля на вулиці з’явилася у 1795 році. Тут мешкав директор суконної фабрики. Будинок був одноповерховий та дерев’яний, як і більшість будівель того часу у місті.

У 1873 році на місці дерев’яного будинку директора фабрики було збудовано пивоварний завод Боте. Цікаво, що пізніше в одній із будівель заводу був готель «Будинок колгоспника».

Першу назву вулиця отримала у 1880-х роках. Згідно з міськими легендами, Гімнастичною її стали називати на честь гімнастичного залу, який тут був, але сам зал з’явився лише 1900 року. Як так вийшло – ніхто не знає.

У 1897 році на Гімнастичній було засновано винний склад, який пізніше перетворився на лікеро-горілчаний завод.

Донедавна на вулиці можна було побачити конов’язь – стійку для прив’язування коней. Вона стояла тут понад сто років. Нині перебуває у музеї.

Центральний ринок на цій вулиці облаштували у 1885 році. Першими на ринку з’явилися м’ясні крамниці.

У 1960 році на вулиці було збудовано перший цирк Дніпра. Взимку тут розмішався звіринець. 1980 року в Дніпрі був зданий новий цирк і з того часу будівлю спочатку займали різні спортивні організації, потім це був склад і зараз він стоїть закритим.

На початку 1990-х років на перетині вулиці Гімнастичної та нинішньої Староказацької відкрився пологовий будинок і працював понад 100 років.

На подвір’ї одного з будинків досі існує фонтан, створений ще за часів Катеринослава. Доглядають його мешканці двору, в якому і знаходиться фонтан.

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