Туман та поодинокі вогники у вікнах: як виглядає Дніпро під час блекауту (ФОТО)

Після чергового ракетного обстрілу Дніпро знову поринуло в темряву.

У темних подвір’ях люди підсвічують собі дорогу ліхтариками на телефоні. Найсвітліше поблизу дороги, тому пішоходи стараються ходити на головних вулицях, звертаючи у дворища тільки біля своїх будинків.

Сьогодні ввечері Дніпро затягнуло туманом, тому місто виглядає, як декорація до фільму жахів.

Із темряви вибиваються МАФи та точки експрес-стрижки.

Світло вже з’явилося на Перемозі та у центральних районах міста. Проте, щасливців не багато.

Сподіватимемося, що так буде у всіх будинках.

Нагадаємо, після сьогоднішнього обстрілу вся область була знеструмлена. Зараз заживили тільки лінії, де розташована критична інфраструктура.

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