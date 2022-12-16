Туман та поодинокі вогники у вікнах: як виглядає Дніпро під час блекауту (ФОТО)

У темних подвір’ях люди підсвічують собі дорогу ліхтариками на телефоні. Найсвітліше поблизу дороги, тому пішоходи стараються ходити на головних вулицях, звертаючи у дворища тільки біля своїх будинків.
Сьогодні ввечері Дніпро затягнуло туманом, тому місто виглядає, як декорація до фільму жахів.
Із темряви вибиваються МАФи та точки експрес-стрижки.
Світло вже з’явилося на Перемозі та у центральних районах міста. Проте, щасливців не багато.
Сподіватимемося, що так буде у всіх будинках.
Нагадаємо, після сьогоднішнього обстрілу вся область була знеструмлена. Зараз заживили тільки лінії, де розташована критична інфраструктура.
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