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Циклон із Туреччини закидає Україну снігом: чи вхурделить у Дніпрі

Сьогодні 17:41
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У Дніпрі через циклон із Туреччини очікують снігопад.

Новости Днепра про Циклон із Туреччини закидає Україну снігом: чи вхурделить у Дніпрі

Найближчими днями циклон зі сторони Туреччини принесе до України опади. Накриє південні регіони, запевняє синоптик Наталія Птуха. Від впливу південних атмосферних мас також постраждають центральні та східні області України.

7 та 8 грудня у південних та східних областях буде сніжити. 

 А ось північ і захід ця волога доля практично омине, – зазначила вона.

Вже 7 грудня у Дніпрі очікується сильний снігопад та мороз до -3 градусів.

Опади протримають до 10 грудня, коли південний циклон відступить, а частину України накриють атмосферні потоки із заходу. 

Новости Днепра про Циклон із Туреччини закидає Україну снігом: чи вхурделить у Дніпрі

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Новости Днепра про Циклон із Туреччини закидає Україну снігом: чи вхурделить у ДніпріУкраїнська

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