Циклон із Туреччини закидає Україну снігом: чи вхурделить у Дніпрі

У Дніпрі через циклон із Туреччини очікують снігопад.

Найближчими днями циклон зі сторони Туреччини принесе до України опади. Накриє південні регіони, запевняє синоптик Наталія Птуха. Від впливу південних атмосферних мас також постраждають центральні та східні області України.

7 та 8 грудня у південних та східних областях буде сніжити.

А ось північ і захід ця волога доля практично омине, – зазначила вона.

Вже 7 грудня у Дніпрі очікується сильний снігопад та мороз до -3 градусів.

Опади протримають до 10 грудня, коли південний циклон відступить, а частину України накриють атмосферні потоки із заходу.

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