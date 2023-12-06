Циклон із Туреччини закидає Україну снігом: чи вхурделить у Дніпрі

Найближчими днями циклон зі сторони Туреччини принесе до України опади. Накриє південні регіони, запевняє синоптик Наталія Птуха. Від впливу південних атмосферних мас також постраждають центральні та східні області України.
7 та 8 грудня у південних та східних областях буде сніжити.
А ось північ і захід ця волога доля практично омине, – зазначила вона.
Вже 7 грудня у Дніпрі очікується сильний снігопад та мороз до -3 градусів.
Опади протримають до 10 грудня, коли південний циклон відступить, а частину України накриють атмосферні потоки із заходу.
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