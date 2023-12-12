Ціни як у Карпатах: скільки коштує зустріти Новий рік на турбазі неподалік від Дніпра

Цього року у Дніпрі відзначити Новий рік можна не лише у ресторані, а й за містом, на турбазі. Більшість із них у новорічних програмах обіцяють невелику шоу-програму та новорічний стіл. Ціни на оренду номерів у заміських готелях нічим не поступаються вартістю зимового відпочинку у Карпатах.

Журналісти dnepr.info дізналися скільки обійдеться відпочити в новорічну ніч на турбазі в передмісті Дніпра чи області.

Не всі турбази взимку готові працювати. Тільки частина з готелів області функціонує і в теплу і холодну пору. Найчастіше це ті, де на території є не тільки доступ до піщаного берега, а й басейн, спа-центр, на території є всілякі розваги – від ресторанів до міні зоопарку.

Клуб-готель «Mustang» знаходиться в Обухівці та пропонує відзначити новорічні свята за 7 тис грн з людини. За ці гроші можна провести в готелі 2 дні. Заселення відбувається 31 грудня – виселення – 2 січня. Обіцяють новорічний банкет та шоу – програму із призами, святкову дискотеку, а для дітей – окреме дитяче новорічне меню.

У кожному номері є кондиціонер, телевізор, ванна. На території є живий куточок, кінно-спортивний клуб.

Парк-готель «Золотий пляж» знаходиться в Орлівщині. Мінімальна сума за номер, яку тут просять – 9,5 тис. грн за новорічні свята. За ці гроші клієнт матиме номер люкс. Покращений люкс коштуватиме 14 тис грн, двокімнатний – 19 тис грн. У вартість включений святковий вечір, жива музика та ранковий сніданок. У номері зможуть розміститися двоє людей. Є стіл, стілець, ванна кімната, балкон.

На території комплексу є можливість гуляти дубовим лісом, поблукати пляжем, подивитися живий куточок. Є також ресторан і спа-комплекс, спортивний майданчик.

Готель Osokory знаходиться в Орловщині. Зустріти тут Новий рік коштуватиме 28,9 тис грн за двох. Заселення вібдувається 31 грудня, виселення – 2 січня. Тобто у готелі постоялець проведе дві ночі. За ці гроші постоялець отримує стандартний номер на двох, новорічну вечерю у ресторані з шоу- програмою, потім святковий бранч та тематичний вечір. У готелі працюватиме фото-зона, буде можливість взяти участь у фотосесії, переглянути дитячу виставу, стати учасником сімейної анімації, а також обіцяють сюрпризи та подарунки.

Також на території комплексу є критий басейн, спа-центр, соляна кімната, джакузі, інфрачервона сауна, хамам, фінська парна. У номері є ліжко, ванна кімната, телевізор, шафа і маленький столик.

База відпочинку «Три Ведмеді» знаходиться в Хащовому. Дві святкові доби перебування в готелі коштуватимуть щонайменше 11,8 тис грн за двох. У номері є спальне місце для двох, телевізор, холодильник, чайник, кондиціонер, бездротовий Інтернет. У новорічну ніч на постояльців чекає святкова вечеря, подарунки, дискотека, конкурси, глінтвейн та сауна.

На території є зоопарк, басейн.

Готель Ostrov River Club знаходиться в Новоселівці. Вартість номеру стандарт для двох гостей – 21 тис. грн. При цьому виселятись потрібно буде 1 січня. Якщо захочеться погостювати в готелі до 2 січня, доведеться доплатити ще 3 тис грн. У вартість входить анімаційна програма для дітей, фуршет, фотозони, розвага у вигляді мімів, фотосесії, а після Нового року працюватиме шоу-програма. Вранці 1 січня на гостей чекає сніданок, після обіду – гра в «Мафію». Якщо хочеться просто відзначити свято в ресторані готелю – це коштуватиме 7 тис грн з особи. Ще 3 тис. потрібно заплатити за дитину.

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