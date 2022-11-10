Ціни на яйця в Дніпрі доганяють європейські: скільки коштує десяток

Десяток яєць у європейських супермаркетах у середньому коштує:
Як очевидно зі звіту експертів, висока вартість яєць у Європі не дозволяє Україні імпортувати їх.
Відомо, що продукт різко виріс у ціні через обмежену пропозицію на внутрішньому ринку. Кури через зниження тривалості світлового дня та похолодання стали менше мчати.
Корми подорожчали, а вартість електроенергії, що подається з перебоями, зросла. Також вплинула окупація частини української території. У непідконтрольних населених пунктах перебуває близько 17% усіх підприємств із виробництва яєць.
Джерело: biz.today.ua
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