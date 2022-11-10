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Ціни на яйця в Дніпрі доганяють європейські: скільки коштує десяток

Сьогодні 06:45
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Експерти порівняли вартість продуктового кошика в Україні та країнах Євросоюзу. Вони проаналізували ціни на яйця у найбільших торгових мережах станом на жовтень 2022 року. Розрахунки проводились за курсом 40 грн/євро.

Новости Днепра про Ціни на яйця в Дніпрі доганяють європейські: скільки коштує десяток

Десяток яєць у європейських супермаркетах у середньому коштує:

  • Україна – 77 грн (1,9 євро);
  • Італія – 79,6 грн (1,99 євро);
  • Німеччина – 80 грн (2 євро);
  • Словаччина – 80 грн (2 євро);
  • Польща – 85 грн (2,2 євро);
  • Франція – 104 грн (2,6 євро).

Як очевидно зі звіту експертів, висока вартість яєць у Європі не дозволяє Україні імпортувати їх.

Відомо, що продукт різко виріс у ціні через обмежену пропозицію на внутрішньому ринку. Кури через зниження тривалості світлового дня та похолодання стали менше мчати.

Корми подорожчали, а вартість електроенергії, що подається з перебоями, зросла. Також вплинула окупація частини української території. У непідконтрольних населених пунктах перебуває близько 17% усіх підприємств із виробництва яєць.

Джерело: biz.today.ua

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Новости Днепра про Ціни на яйця в Дніпрі доганяють європейські: скільки коштує десятокУкраїнська Новости Днепра про Ціни на яйця в Дніпрі доганяють європейські: скільки коштує десятокРусский

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