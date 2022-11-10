Ціни на яйця в Дніпрі доганяють європейські: скільки коштує десяток

Відомо, що продукт різко виріс у ціні через обмежену пропозицію на внутрішньому ринку. Кури через зниження тривалості світлового дня та похолодання стали менше мчати.

Корми подорожчали, а вартість електроенергії, що подається з перебоями, зросла. Також вплинула окупація частини української території. У непідконтрольних населених пунктах перебуває близько 17% усіх підприємств із виробництва яєць.

Джерело: biz.today.ua