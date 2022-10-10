Ціни на свинину лише за місяць підскочили на чверть сотні

За перший місяць осені ціни на свинину виросли майже на 25 гривень. Йдеться саме про роздрібну торгівлю. Спостерігається подорожчання й інших видів м’яса.

За результатами моніторингу цін у роздрібній торгівлі, проведеного аналітиками Асоціації “Свинарі України” середня ціна кілограма свинини у вересні склала 176,5 грн. У порівнянні із серпневою ціною вереснева зросла на 23,4 грн за кілограм, або на 15%. Проте наприкінці першого місяця осені вартість м’яса перевищила і цю позначку ще на 10 грн.

Динаміка вересневого підвищення вартості свинини виглядала так:

на початку вересня кілограм свинини коштував у середньому 168,9 грн;

наприкінці вересня ціна становила 186,7 грн за кілограм.

Причиною такої цінової політики стало зростання закупівельної вартості свиней для забою. Протягом останніх двох місяців спостерігався попит на купівлю свинини і одночасне зменшення пропозиції цього виду м’яса на ринку. Так, у серпні ціна свинини у живій масі становила 64,2 грн/кг, а у вересні вона вже сягнула 70 грн/кг.

Найбільше зросла вартість ошийка. Його ціна підвищилась на 33,8 грн/кг або на 19% і склала 211,3 грн/кг. Вартість вирізки та корейки виросла на 21,5 грн/кг що становить відповідно 11,5% та 13% зростання. Тобто, ціна на вирізку також перетнула рубіж в 200 грн/кг.

Підвищення ціни не оминуло і “бюджетні” частини. Так, стегно і лопатка вартують 165,3 грн/кг та 163 грн/кг відповідно. У відсотковому еквіваленті це означає зростання ціни стегна на 21% та зростання ціни лопатки на 23,8%.

Також експерти відзначили ріст роздрібних цін на інші види м’яса. Так, яловичина та індичка подорожчали на 6%. Це відповідає зростанню ціни яловичини на 18,5 грн/кг та зростанню вартості індички на 9,3 грн/кг. Найменше виросли ціни на курятину. Її вартість зросла лише на 2% і склала 114,8 грн/кг.

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