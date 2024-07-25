“Ціною життя евакуював бійців з Авдіївки”: військовому з Дніпра Кирилу Ульману просять посмертно присвоїти звання “Героя України”

Кирило Ульман загинув 15 лютого під Авдіївкою. У військового поцілила куля снайпера, коли той допомагав прикрити відхід бійців з оточеної Авдіївки.
Дар’я Ульман, дружина Кирила, просить підписати петицію за надання військовому звання “Героя України”. Дар’я переповіла текст нагородного листа на 8 сторінок, де описували досягнення бійця.
Зарекомендувавши себе як кваліфікований керівник, вимогливий і професійний. За короткий проміжок часу йому вдалось виконати значний обсяг роботи в напрямку покращення бойової підготовки військовослужбовців підрозділу. Здійснив евакуацію важкопораненого бійця сил оборони з ознаками масивної кровотечі. Завдяки його діям життя бійця вдалось врятувати, – написала дружина.
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