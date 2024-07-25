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  • “Ціною життя евакуював бійців з Авдіївки”: військовому з Дніпра Кирилу Ульману просять посмертно присвоїти звання “Героя України”

“Ціною життя евакуював бійців з Авдіївки”: військовому з Дніпра Кирилу Ульману просять посмертно присвоїти звання “Героя України”

Сьогодні 13:16
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Нині рідні просять підписати петицію на сайті президента.

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Кирило Ульман загинув 15 лютого під Авдіївкою. У військового поцілила куля снайпера, коли той допомагав прикрити відхід бійців з оточеної Авдіївки. 

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Дар’я Ульман, дружина Кирила, просить підписати петицію за надання військовому звання “Героя України”. Дар’я переповіла текст нагородного листа на 8 сторінок, де описували досягнення бійця. 

Зарекомендувавши себе як кваліфікований керівник, вимогливий і професійний. За короткий проміжок часу йому вдалось виконати значний обсяг роботи в напрямку покращення бойової підготовки військовослужбовців підрозділу. Здійснив евакуацію важкопораненого бійця сил оборони з ознаками масивної кровотечі. Завдяки його діям життя бійця вдалось врятувати, – написала дружина. 
 

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Наразі на сайті Офісу президента оприлюднили петицію з проханням посмертно нагородити Кирила званням “Героя України”. Детальніше прочитати про досягнення Кирила та підписати петицію можна ТУТ. Уже вдалося зібратися 2 тисячі 847 підписів із 25 тисяч необхідних для розгляду петиції голосів. 
 

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