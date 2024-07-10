Ціна зменшилася вдвічі: у Дніпрі вдруге спробують приватизувати протезний завод

У Дніпрі вдруге спробують приватизувати протезний завод.

Дніпропетровське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство не змогли продати на аукціоні з першого разу. Аукціон мав би пройти 10 липня, але охочих придбати підприємство не було.

Стартова ціна лота становила – 114,87 млн грн, що робило завод потенційно найдорожчим з-поміж протезних заводів, які продає держава, повідомляли в Фонді держмайна, який влаштовував аукціон.

Повторний аукціон пройде 18 липня, але ціна підприємства знизилася майже вдвічі до 57 млн 433 тисяч 936 грн.

Нагадаємо, завод розташовано на проспекті Хмельницького у Дніпрі, підприємство також має приміщення в Запоріжжі (вулиця Грищенка, колишня Волгоградська) та Кривому Розі (Центральний проспект, колишня Лермонтова).

Протезний завод приносить прибуток (2,5 млн грн за 2023 рік, 1,15 млн грн за перший квартал 2024-го), не має простроченої кредиторської заборгованості.

Потенційний інвестор зобов’язаний зберегти профіль діяльності підприємства протягом щонайменше десяти років і не має права звільняти працівників протягом шести місяців після переходу права власності.

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