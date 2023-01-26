Ціна життя – мобільний телефон: у Дніпрі чоловік напав на жінку

У Дніпрі невідомий чоловік напав на жінку, вдарив важким предметом по голові та відібрав телефон.

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Про розбійний напад на території Самарського району Дніпра повідомили правоохоронців. Поліціянти затримали схожого за прикметами чоловіка. У нього знайшли мобільний телефон. Чоловік сказав, що гаджет належить його дружині.

Незабаром на цей телефон зателефонував інший чоловік. Він представився чоловіком жінки, на яку напали в районі залізничної платформи Ігрень, ударили по голові та відібрали телефон. Саму постраждалу забрали до лікарні. У неї виявили сильні травми голови.

На місці розбійного нападу працювала слідчо-оперативна група. Підозрюваного відвезли до відділення поліції.

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