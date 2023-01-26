Ціна життя – мобільний телефон: у Дніпрі чоловік напав на жінку

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.
Про розбійний напад на території Самарського району Дніпра повідомили правоохоронців. Поліціянти затримали схожого за прикметами чоловіка. У нього знайшли мобільний телефон. Чоловік сказав, що гаджет належить його дружині.
Незабаром на цей телефон зателефонував інший чоловік. Він представився чоловіком жінки, на яку напали в районі залізничної платформи Ігрень, ударили по голові та відібрали телефон. Саму постраждалу забрали до лікарні. У неї виявили сильні травми голови.
На місці розбійного нападу працювала слідчо-оперативна група. Підозрюваного відвезли до відділення поліції.
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