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Ціна життя – мобільний телефон: у Дніпрі чоловік напав на жінку

Сьогодні 20:30
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У Дніпрі невідомий чоловік напав на жінку, вдарив важким предметом по голові та відібрав телефон.

Новости Днепра про Ціна життя - мобільний телефон: у Дніпрі чоловік напав на жінку

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Про розбійний напад на території Самарського району Дніпра повідомили правоохоронців. Поліціянти затримали схожого за прикметами чоловіка. У нього знайшли мобільний телефон. Чоловік сказав, що гаджет належить його дружині.

Незабаром на цей телефон зателефонував інший чоловік. Він представився чоловіком жінки, на яку напали в районі залізничної платформи Ігрень, ударили по голові та відібрали телефон. Саму постраждалу забрали до лікарні. У неї виявили сильні травми голови.

На місці розбійного нападу працювала слідчо-оперативна група. Підозрюваного відвезли до відділення поліції.

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