Ціна питання – 6 тисяч доларів: житель Кривого Рогу допомагав призовникам виїжджати за кордон

У Кривому Розі чоловік організував схему переправлення призовників за кордон. Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

За 6000 доларів містянин забезпечував включення військовозобов’язаних до інформаційної бази даних «Шлях». Це забезпечувало їм можливість безперешкодного виїзду за кордон в умовах воєнного часу як волонтерам.

У січні 2023 року чоловіка було затримано у порядку ст. 208 КПК України при отриманні першої частини коштів у сумі 3500 доларів США.

Прокурори Криворізької центральної окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо фігуранта за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). На майно обвинуваченого було накладено арешт.

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