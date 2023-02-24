Ціна питання – 6 тисяч доларів: житель Кривого Рогу допомагав призовникам виїжджати за кордон

За 6000 доларів містянин забезпечував включення військовозобов’язаних до інформаційної бази даних «Шлях». Це забезпечувало їм можливість безперешкодного виїзду за кордон в умовах воєнного часу як волонтерам.
У січні 2023 року чоловіка було затримано у порядку ст. 208 КПК України при отриманні першої частини коштів у сумі 3500 доларів США.
Прокурори Криворізької центральної окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо фігуранта за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). На майно обвинуваченого було накладено арешт.
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