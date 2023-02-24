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  • Ціна питання – 6 тисяч доларів: житель Кривого Рогу допомагав призовникам виїжджати за кордон

Ціна питання – 6 тисяч доларів: житель Кривого Рогу допомагав призовникам виїжджати за кордон

Сьогодні 21:15
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У Кривому Розі чоловік організував схему переправлення призовників за кордон. Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Новости Днепра про Ціна питання - 6 тисяч доларів: житель Кривого Рогу допомагав призовникам виїжджати за кордон

За 6000 доларів містянин забезпечував включення військовозобов’язаних до інформаційної бази даних «Шлях». Це забезпечувало їм можливість безперешкодного виїзду за кордон в умовах воєнного часу як волонтерам.

У січні 2023 року чоловіка було затримано у порядку ст. 208 КПК України при отриманні першої частини коштів у сумі 3500 доларів США.

Новости Днепра про Ціна питання - 6 тисяч доларів: житель Кривого Рогу допомагав призовникам виїжджати за кордон

Прокурори Криворізької центральної окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо фігуранта за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). На майно обвинуваченого було накладено арешт.

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Новости Днепра про Ціна питання - 6 тисяч доларів: житель Кривого Рогу допомагав призовникам виїжджати за кордонУкраїнська Новости Днепра про Ціна питання - 6 тисяч доларів: житель Кривого Рогу допомагав призовникам виїжджати за кордонРусский

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