Цілий район на Дніпропетровщині знову залишився без води

У Нікополі та околицях знову немає води.

Нікопольщина залишилася без води. Термінове повідомлення опублікував голова РВА.

У зв’язку з виниклою надзвичайною ситуацією, просимо терміново поповнити запаси води! Роботи по відновленню сталого водопостачання потребують часу та безпечних умов для їх виконання, – Євтушенко.

Водночас як повідомляють містяни, води не було вже о 8 ранку, ще до оголошення про виникнення проблем.

Що саме сталося не уточнюється, але зважаючи на те, що території Нікополя та району постійно прострілюються з протилежного берега, не виключено, що аварійна ситуація виникла саме через це.

Також у Міненерго повідомили, що через бойові дії в одному з районів Дніпропетровської області пошкоджено два ввідні газопроводи. Від газопостачання відключено приватні будинки.

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