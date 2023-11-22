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Цілий район на Дніпропетровщині знову залишився без води

Сьогодні 11:59
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У Нікополі та околицях знову немає води.

Новости Днепра про Цілий район на Дніпропетровщині знову залишився без води

Нікопольщина залишилася без води. Термінове повідомлення опублікував голова РВА.

У зв’язку з виниклою надзвичайною ситуацією, просимо терміново поповнити запаси води! Роботи по відновленню сталого водопостачання потребують часу та безпечних умов для їх виконання, – Євтушенко.

Водночас як повідомляють містяни, води не було вже о 8 ранку, ще до оголошення про виникнення проблем.

Що саме сталося не уточнюється, але зважаючи на те, що території Нікополя та району постійно прострілюються з протилежного берега, не виключено, що аварійна ситуація виникла саме через це. 

Також у Міненерго повідомили, що через бойові дії в одному з районів Дніпропетровської області пошкоджено два ввідні газопроводи. Від газопостачання відключено приватні будинки.

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Новости Днепра про Цілий район на Дніпропетровщині знову залишився без водиУкраїнська

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