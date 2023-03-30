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Цілий арсенал: у Дніпрі затримали озброєних чоловіків

Сьогодні 06:45
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У Дніпрі місцеві жителі виявили цілий арсенал зброї.

Новости Днепра про Цілий арсенал: у Дніпрі затримали озброєних чоловіків

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

На початку березня 22-річний мешканець Дніпра знайшов гранату під колесом автомобіля, припаркованого на території ЖК у Соборному районі міста. Співробітники поліції встановили, що вибухонебезпечну річ покласти під автомобіль могли двоє чоловіків 30 і 44 років.

28 березня поліцейські за силової підтримки КОРДу затримали підозрюваних. Під час санкціонованих судом обшуків за місцем проживання зловмисників було знайдено гранати із запалами, карабін, пістолет із глушником, понад 100 патронів різних калібрів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (навмисне знищення або пошкодження майна, вчинене загальнонебезпечним способом) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За незаконне зберігання зброї чоловікам повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Новости Днепра про Цілий арсенал: у Дніпрі затримали озброєних чоловіків

Новости Днепра про Цілий арсенал: у Дніпрі затримали озброєних чоловіків

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