Цілий арсенал: поліцейські вилучили у криворіжця зброю та боєприпаси

Про це йдеться на сайті Поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці Кривого Рогу під час обшуку вилучили у 51-річного чоловіка зброю та боєприпаси.

Містянин зберігав у гаражі автомат, гранати та патрони різного калібру. Так, 16 березня у гаражі поліцейські провели санкціонований обшук в рамках кримінальної справи, відкритої за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Правоохоронці вилучили 2 корпуси від гранат РГ-40 із запалами, 270 патронів різного калібру, автомат Калашникова та 5 магазинів до нього. Все вилучене направили на експертне дослідження.

17 березня слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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