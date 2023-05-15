Цілий арсенал боєприпасів: правоохоронці Дніпра затримали чоловіка

Про це повідомили у прес службі ГУ НП у Дніпропетровській області.
Працівники поліції провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили боєприпаси та направили їх на експертне дослідження. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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