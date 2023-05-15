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Цілий арсенал боєприпасів: правоохоронці Дніпра затримали чоловіка

Сьогодні 08:30
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Житель міста Павлоград зберігав у своєму автомобілі реактивну протитанкову гранату, 4 корпуси гранати «Ф-1», 2 корпуси «РГД-5» та запали «УЗРГМ-2».

Новости Днепра про Цілий арсенал боєприпасів: правоохоронці Дніпра затримали чоловіка

Про це повідомили у прес службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Працівники поліції провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили боєприпаси та направили їх на експертне дослідження. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому  повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Новости Днепра про Цілий арсенал боєприпасів: правоохоронці Дніпра затримали чоловіка

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Новости Днепра про Цілий арсенал боєприпасів: правоохоронці Дніпра затримали чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Цілий арсенал боєприпасів: правоохоронці Дніпра затримали чоловікаРусский

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